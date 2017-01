Rafael de Sousa é o candidato do CDS-PP M à Câmara da Ribeira Brava

Rafael de Sousa é o candidato do CDS-PP Madeira à Câmara Municipal da Ribeira Brava. O anúncio foi feita esta tarde pelo presidente do partido, António Lopes da Fonseca, no decurso de uma visita para contactos com as estruturas locais, autarcas e populações.

Depois de Rui Barreto (Funchal) e João Paulo Sousa (Ribeira Brava), Rafael Sousa é a terceira candidatura apresentada, com o líder do partido a anunciar que até domingo próximo será anunciado o candidato de outro concelho.

António Lopes da Fonseca diz que o processo atempado de apresentação dos principais candidatos às câmaras é uma prova do trabalho interno sereno e ponderado que tem vindo a ser desenvolvido, o que permite ao partido trabalhar com tranquilidade.

Dos contactos com as populações registou queixas sobre o piso das estradas municipais e regionais nas freguesias do Campanário e da Ribeira Brava, as obras de regularização da ribeira da Tabua, com alguns populares a chamarem a atenção para o facto de “onde é preciso não estão a construir muralhas de protecção” e na Meia Légua, onde é reclamada a devolução imediata dos terrenos que o governo regional ainda não devolveu, na sequência das obras de regularização das ribeira. Rafael Sousa prometeu apresentar uma equipa nova e renovada.