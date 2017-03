Martinho Câmara garantiu esforços para um aeródromo para a Calheta

O candidato do CDS-PP Madeira à Câmara da Calheta, Martinho Câmara, visitou o concelho e contactou populações, na companhia do presidente da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha, Gabriel Neto, e do presidente do partido, António Lopes da Fonseca.

Martinho Câmara foi conhecer obras da Junta de Freguesia da Fajã, enalteceu o trabalho de proximidade, quer de Gabriel Neto, quer de Manuel da Costa, na Ponta do Pargo, e assumiu o compromisso de, em caso de vitória na Câmara, duplicar as transferências financeiras para as Juntas de Freguesia.

Martinho Câmara lançou mais uma proposta da sua candidatura, garantindo que irá desenvolver esforços para que a Calheta venha a ter um aeródromo, infraestrutura que considera essencial para o concelho com a maior área geográfica da Região, ao nível da deslocação de meios para a segurança das populações, prevenção e combate aos incêndios, mas também como contributo ao desenvolvimento económico e crescimento do turismo na Calheta.