Governo dos Açores apresenta Gabinete de Representação em Bruxelas a 31 de março

O Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas anunciou ontem, na Assembleia Legislativa, na Horta, que a apresentação do Gabinete de Representação dos Açores em Bruxelas decorrerá a 31 de março, na capital belga.

Rui Bettencourt, que falava no debate das propostas de Plano e Orçamento para 2017, sublinhou que este Gabinete terá como missão central “reforçar a capacidade de intervenção dos Açores na defesa dos seus interesses” através de uma maior proximidade com as principais instituições e organismos da União Europeia, bem como de outras entidades, como é o caso dos organismos inter-regionais, instituições públicas e privadas e demais representações de outras Regiões e Estados.

“Esse Gabinete, que desenvolverá desde logo sinergias com a representação da Região Autónoma da Madeira, estará também ao dispor das entidades e organismos da sociedade civil açoriana para a procura das soluções e promoção dos seus interesses em Bruxelas”, frisou.

Relativamente às questões europeias, o governante destacou a “participação dinâmica” dos Açores no Memorando que será entregue ao Presidente da Comissão Europeia, em conjunto com as outras Regiões Ultraperiféricas, no Fórum das RUP, que terá lugar em Bruxelas, a 30 e 31 de março.

Um documento que, segundo Rui Bettencourt, pretende “consolidar e reforçar os dispositivos já existentes em prol destas regiões”, visando adaptar os programas e iniciativas europeias de que ainda não beneficiam às especificidades das RUP e ainda “fazer evoluir as políticas para as Regiões Ultraperiféricas através da criação de instrumentos específicos em vários setores”.