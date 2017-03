Ireneu Barreto preside cerimónia no RG3

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, preside hoje, dia 17 de março, pelas 11h, no Regimento de Guarnição n.º3 (RG3), à cerimónia militar de imposição da condecoração da insígnia de Membro Honorário da Ordem do Mérito no Estandarte Nacional desta unidade militar.

No domingo, dia 19, recebe no Palácio de São Lourenço pelas 19h30 os deputados-membros da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República.