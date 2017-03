Martinho Câmara é candidato à Câmara Municipal da Calheta

Martinho Câmara é o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal da Calheta. O candidato confirmou hoje, após contactos com as populações, na companhia de António Lopes da Fonseca, que aceitou o convite do presidente do partido para uma recandidatura, tendo o seu nome sido ratificado por unanimidade, há uma semana, pela concelhia do CDS da Calheta.

Martinho Câmara, que conseguiu para o CDS em 2013 dois vereadores e a presidência de duas juntas de freguesia, a da Fajã da Ovelha, Gabriel Neto, e do Porto Moniz, Manuel da Costa, fala de um projecto que é um desafio para as populações de todos as freguesias. Explicando, Martinho Câmara diz que concorre para vencer e que consigo a autarquia não irá virar as costas aos munícipes: “Todos os problemas das populações, de todas as freguesias, são problemas da Câmara. Se o problema é o centro de saúde, a câmara tem que ser capaz de ajudar a resolver; se é o desemprego, a câmara tem que se empenhar na sua resolução; se é um problema de planeamento do território, a câmara tem que dar respostas adequadas; se é um problema da agricultura, a câmara não poderá fechar os olhos; se é uma questão com o turismo, a Câmara tem que ter respostas. Este é o projecto do CDS para os próximos quatro anos, este um desafio e um compromisso meu para com as populações.