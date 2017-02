Sofia Canha defende um plano estratégico para a população das Calheta

Sofia Canha ressalvou, em declarações à comunicação social, que a sua candidatura à Câmara Municipal da Calheta assenta em diversas vertentes, nomeadamente no desenvolvimento social, na valorização da educação e cultura, no desenvolvimento económico, bem como na diversificação empresarial que crie mais oportunidades de emprego e desenvolvimento sustentado.

Sofia Canha quer assegurar que todas as oportunidades de desenvolvimento cheguem a toda a população, acabando assim com as desigualdades sociais. Lembrou ainda que nos últimos quarenta anos de governação do PSD têm sido escamoteadas e escondidas as fragilidades, deste município, querendo dar uma imagem que tudo é perfeito, quando na verdade não é isso que acontece.

Face ao exposto a candidata defende um plano estratégico que salvaguarde a população, dando resposta aos seus problemas.