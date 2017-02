Casting para Curta-Metragem Pedagógica procura meninas dos 6 aos 12

A VI edição do Curso de Cinema – Cinemalogia está a chegar à fase de rodagem, para integrar o elenco do argumento entretanto construído, “A Costureirinha” produção no âmbito da 19.ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra, procuramos, entre outros atores:

Criança Sexo – Feminino

Idade – 6 aos 12

Altura – Máximo 145 cm

Cabelo – Acastanhado Claro ou Louro

Aparência – Infantil

A rodagem irá decorrer nos arredores de Coimbra, entre 8 e 12 de abril, assegurando a organização as despesas de alimentação e deslocação da jovem atriz, bem como, dos encarregados de educação. A participação no filme não é remunerada.

Brevemente será lançado o Casting para as restantes personagens da curta metragem de ficção a realizar.

Para inscrever a sua filha, basta enviar um email para cinemalogia@caminhos.info, mostrando a sua vontade em participar.