Madeirense candidata a “Miss Universo 2016” vestida por Rita Pessanha

A madeirense Flávia Brito foi eleita a Miss Universo Portugal 2016 numa gala que decorreu em dezembro, em Lisboa, no Epic Sana Lisboa Hotel, apresentada pela dupla José Carlos Pereira e Bárbara Adriana Santos. A jovem de 23 anos, que recebeu a coroa das mãos da vencedora do ano anterior, Emília Araújo, foi a preferida entre as finalistas deste evento anual e irá representar Portugal no concurso Miss Universo 2016, que se realizará nas Filipinas a 29 de janeiro. Para esta participação, a madeirense que reside em Lisboa há alguns anos, escolheu a estilista madeirense Rita Pessanha, que a irá vestir no grande evento internacional. A estilista revelou-nos pormenores dos vestidos com que a madeirense Flávia Brito irá representar Portugal na gala internacional da Miss Universo 2016. “A Flávia é muito bonita e elegante, pelo que, representará muito bem, o nosso país. A Flávia irá apresentar-se com diferentes vestidos da minha autoria. Com o objetivo de simbolizar o nosso país e a ilha onde nasceu, a Flávia irá apresentar-se com um vestido que simboliza uma flor. A cor predominante é o branco – símbolo da paz, e acompanha com pedraria diversa. Criei outros vestidos que foram igualmente trabalhados ao pormenor para projetar a beleza e o glamour de uma Miss como a Flávia Brito. Foi uma honra corresponder ao convite que a Flávia me fez, para ser a sua estilista no Miss Universo 2016”.

Refira-se que, com Flávia Brito, a estilista madeirense Rita Pessanha “veste” pela terceira vez, a representante portuguesa ao concurso Miss Universo. As madeirenses Sandra Basílio e Marina Rodrigues foram as misses que representaram Portugal no Miss Universo e que foram vestidas por Rita Pessanha. Flávia Brito, na sua página de facebook, fez um agradecimento público a Rita Pessanha. “Um agradecimento muito especial à Estilista e Designer Rita Pessanha, na Madeira, por me ter cedido o traje nacional e alguns dos seus vestidos lindos! Todo o seu carinho e dedicação no Traje sem dúvida que fez toda a diferença”. Foto: DR