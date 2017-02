Conselho de Governo aprova voto de congratulação à Comissão Europeia

O Conselho de Governo aprovou um voto de congratulação à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia, bem como das iniciativas que o Governo Regional da Madeira desenvolveu no último ano junto do Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, do Presidente grupo parlamentar do PPE, Joseph Daul, e do Presidente da Associação de Produtores Europeus de Banana (APEB) Laurent de Meillac, que no processo de negociação conseguiram a aprovação de decisivos mecanismos de defesa da banana europeia e, por conseguinte, a manutenção dos postos de trabalho dos produtores.

Da reunião saiu ainda um parecer positivo à proposta de alteração do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020), aprovada por consulta escrita no âmbito do Comité de Acompanhamento do PRODERAM 2020 e aprovada por Decisão de Execução da Comissão Europeia.