Mobilidade Transnacional do Clube Europeu HBG a Viterbo – Itália

A escola Dr. Horácio Bento de Gouveia encontra-se representada, de 7 a 9 Novembro, em Viterbo, na Itália, numa visita a uma escola no âmbito do projeto europeu “ News from a greener Europe”.

O professor Telmo Costa representa Portugal na primeira reunião transnacional deste Projeto ERASMUS +, cuja vocação é alertar / consciencializar para os problemas do meio ambiente em que os alunos, professores e famílias serão protagonistas e parceiros durante o seu desenvolvimento nos próximos dois anos.

Este projeto teve início em Setembro de 2017 e conta com 5 países parceiros: Itália; Letónia; Espanha; Lituânia e Portugal, cujos professores coordenadores irão, nestes dias, definir metas, estratégias de trabalho e disseminação, datas.

O logotipo do projeto será também selecionado de entre os trabalhos produzidos pelos alunos. O projeto estende-se até Agosto de 2019 e em breve será motivo de exploração do meio que nos rodeia para a criação de “notícias” sobre o Ambiente que os alunos irão reportar à comunidade.