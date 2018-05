IX Congresso de Educação Artística na Horácio Bento

O IX Congresso de Educação Artística (IXCEA) ocorre novamente no início de setembro, voltando a servir de espaço de arranque do novo ano letivo, para os professores e investigadores das áreas da educação artística, alunos e agentes ligados ao setor da educação e cultura. A edição deste ano decorre na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, entre os dias 5 e 7 de setembro. O prazo para inscrições antecipadas com desconto termina no dia 30 de junho. Até esta data pode inscrever-se por apenas 20 euros e usufruir de todas as ofertas do congresso. O prazo para entrega de propostas de comunicação/workshop decorre até ao dia 31 de maio.

Na sua nona edição, este evento mantém-se fiel aos princípios que lhe deram origem: dar palco aos professores que queiram divulgar as suas boas práticas; possibilitar aos investigadores partilharem os resultados das suas investigações; disponibilizar um conjunto muito alargado e variado de oficinas de formação de curta duração, em diferentes áreas artísticas; contribuir para a inovação educacional no domínio das artes.

Pode consultar mais informações em http://www02.madeira-edu.pt/.

Esteve evento é organizado pela Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia da Direção Regional de Educação.