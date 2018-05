O novo Comandante do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP/M), Superintendente Luís Simões, tomou posse, esta terça-feira.

A cerimónia teve lugar no Salão Nobre do edifício-sede do Comando Regional da Madeira e foi presidida pelo Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita.