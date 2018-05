Academia das Carnes marcará presença em países na Europa

A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira confirma a sua presença nos seguintes eventos que se realizam no inicio de Junho na Europa:

No dia 2 de Junho – Na cidade de Boxmeer, na Holanda, no evento anual da “Nederlands Genootschap van Wijnvrien”

No dia 3 de Junho, na cidade de Namur, na Bélgica, no Capítulo da “Confrérie du Biétrume et de la Blanche de Namur”.

No dia 9 de Junho – na cidade de Bad Durkheim, na Alemanha, no Capítulo da “Confrérie des Chevaliers du Trou Normande.V.”

Na Comunidade Autónoma de Castela-Leão,na Província de Valladolid, Espanha, no Capitulo da “Cofraria del Vino de la Ribeira del Duero”.