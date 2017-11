Escola Horácio Bento na Grécia Projeto ERASMUS + TRANS-SETORIAL

Shares

A escola Dr. Horácio Bento de Gouveia encontra-se representada, de 9 a 12 Novembro, na Universidade de Atenas, na Grécia, na primeira reunião trans-setorial no âmbito do projeto europeu “Teaching ethical principles and sustainable entrepreneurship at schools and at their related communities”. A prof. Ana de Jesus e o prof. Telmo Costa representam Portugal num projecto de características muito especiais que envolve parceiros de diferentes níveis de ensino que mediante uma agenda carregada de reuniões e propostas de trabalho da investigação de carácter científico à prática pedagógica visam possibilitar o desenvolvimento de três grandes produtos (resultados):

1) Ensaio prático de aplicação de um currículo em Ética e Empreendedorismo;

2) Identificação de outro tipo de práticas que possam ser aplicadas em escolas para ensinar conceitos sociais de forma personalizada, Educação escolar em equidade e sem descriminação;

3) Design de um currículo de Ética e Empreendedorismo O projeto estende-se até Setembro de 2019 e o seu carater trans-sectorial reforça a vocação da escola dos 2o e 3o Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia para o aprofundamento dos conhecimentos e aprendizagens, garantindo aos seus professores uma oferta continuada de propostas de Formação de nível Superior desta feita sob este tema tão actual e necessário à realidade da nossa Comunidade.