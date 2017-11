Detenção por tráfico internacional de droga

Shares

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, com a colaboração da UNCTE, procedeu à identificação e detenção de seis homens, um deles em flagrante delito, pela presumível autoria dos crimes de tráfico de estupefacientes e de associação criminosa.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação, iniciada no final do ano de 2016, a um grupo altamente organizado que fazia entrar no nosso país, por via aérea, grandes quantidades de cocaína.

Para este fim a organização angariava correios de nacionalidade portuguesa, preferencialmente da região Norte de Portugal, que enviava para a América Latina e que, no regresso, em fundos falsos das malas de viagem por eles utilizadas, transportavam quantidades consideráveis daquele produto estupefaciente. Posteriormente, a cocaína era distribuída e comercializada na zona do Grande Porto, nomeadamente nos bairros sociais de Vila Nova de Gaia.

No dia de ontem foi detido um dos correios em flagrante delito no Aeroporto General Humberto Delgado, quando pretendia fazer entrar no nosso país, na sua mala de viagem, uma quantidade aproximada de 2500 gramas de cocaína que se encontrava ocultada num fundo falso.

No decurso da operação policial foram realizadas oito buscas domiciliárias e seis buscas não domiciliárias, tendo resultado das mesmas a apreensão de quatro veículos automóveis, milhares de euros em dinheiro, dezenas de telemóveis e diversos documentos com relevância probatória.

Releva-se a colaboração, nesta operação, da UNCTE da Polícia Judiciária e dos Serviços Alfandegários.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 27 e os 63 anos, todos de nacionalidade portuguesa, vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Serão dadas informações complementares nas instalações da Diretoria do Norte pelas 15h do dia de hoje.