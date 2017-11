Clube “Os Especiais” no campeonato nacional de Boccia

Shares

Clube “Os Especiais” retoma a modalidade de Boccia destinado a jogadores com deficiência motora grave (paralisia cerebral ou outra). O jogador Pedro Afonso do Clube Desportivo “Os Especiais” participará amanhã no Seixal no Campeonato Nacional de Boccia na classe BC2 no Escalão Sub 21, o jogador será acompanhado pelas treinadoras Sara Faria e Marta Cravo.

No sábado, a competição inicia-se com uma fase de grupos pelas 14h00 e decorrerá no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha – Arrentela pelo que o madeirense Pedro Afonso competirá pelas 16h45 frente ao jogador Gabriel Carvalho da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra

Pedro Afonso do Clube “Os Especiais” defrontará, pelas 18:15H, Miguel Gapo da Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal.

As finais do Campeonato Nacional de Boccia Escalão Sub 21 estão marcadas para domingo com inicio às 10 horas.

O objetivo do Boccia é colocar as bolas de cor (seis azuis contra seis vermelhas) o mais perto possível de uma bola alvo (bola branca), que é lançada estrategicamente por um primeiro jogador, para dentro do recinto de jogo.

O Boccia é um desporto misto, onde não existe divisão por sexos. Pode ser jogado individualmente, por pares ou por equipas de três jogadores.