Em virtude do dia de luto nacional decretado pelo Governo da República e promulgado pelo Presidente da República para esta terça-feira (dia 22 de maio), a Secretaria Regional de Educação informa que a cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar foi adiada para amanhã (23 de maio), às 20 horas, no Estádio do Marítimo.