Encerramento temporário das Piscinas Naturais de Porto Moniz

A Autarquia do Porto Moniz divulgou a seguinte informação: «A Câmara Municipal informa que estão a decorrer obras de manutenção e recuperação de algumas zonas fustigadas pelas intempéries do último inverno, nas Piscinas Naturais. Neste sentido, a referida infraestrutura encontrar-se-à encerrada durante os próximos dias. Agradecemos a compreensão pelo incómodo causado aos nossos utentes, com o compromisso de ultrapassar esta situação com a máxima brevidade possível».