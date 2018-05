António Arnaut, co-fundador do PS e considerado o “pai do Serviço Nacional de Saúde”, morreu aos 82 anos.

O corpo estará hoje em câmara ardente na antiga igreja do Convento de São Francisco, em Coimbra, e será transportado na tarde de terça para o crematório da Figueira da Foz.

O secretário-geral do PS, António Costa, decretou “luto partidário”, com a bandeira socialista a meia haste em todas as sedes do país.