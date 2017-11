Shares

O Programa Make-A-Wish Vai à Escola é um projeto de crianças e jovens dos 3 aos 18 anos, abrangendo alunos desde a educação pré-escolar ao ensino secundário. Tem como principal objetivo envolver os estabelecimentos de ensino público e privado de todo o território nacional na missão da Make-A-Wish Portugal e na realização de mais desejos a crianças gravemente doentes.

Desde 2013, com o início da divulgação do Programa Make-A-Wish Vai À Escola, já foram rececionados mais de 15 candidaturas a um desejo que chegaram diretamente de professores e famílias que identificaram uma candidatura elegível pela instituição.

Sendo a escola um excelente veículo de difusão de valores, quantos mais alunos, professores, pais e encarregados de educação, comunidades locais conhecerem a missão da Make-A-Wish, mais desejos poderão vir a ser realizados!

Assim, pretende-se que todas as crianças e jovens envolvidos na causa Make a Wish tenham a oportunidade de desenvolver o seu espirito solidário, de responsabilidade social e voluntariado, alertando para a necessidade de respeitar, aceitar e acolher a diferença no outro, especialmente na doença.

Inserido na dinâmica deste projeto, está a decorrer o 5.º Concurso de Decoração de Natal Interescolas, com inscrições abertas até dia 8 de novembro. Para mais informações poderá consultar o site www.makeawish.pt, que resume a informação essencial sobre esta iniciativa e disponibiliza vários recursos de comunicação e de apoio à sua divulgação.