Protocolo de colaboração entre a SRE e a Associação Abraço

A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação e a Associação Abraço, celebram um protocolo de colaboração, que tem lugar no dia 24 de fevereiro, pelas 15h00, na delegação do Funchal da referida associação, sito à Rua Bela de São Tiago, n.º 17 (Funchal), com o intuito de garantir, nas atividades desenvolvidas pelo Projeto Abc – Ser Criança, a inclusão de alunos com necessidades especiais acompanhados pelo Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal, nos períodos não letivos e interrupções letivas e com o objetivo de estimular o desenvolvimento das suas competências.

Este protocolo de colaboração permite formalizar uma parceria já existente entre os dois organismos desde 2013 e tem possibilitado que algumas crianças e jovens com necessidades especiais não fiquem isolados em casa, durante os períodos não letivos e interrupções letivas e, consequentemente, que os respetivos encarregados de educação não tenham de se ausentar dos seus locais de trabalho.

O referido protocolo será assinado pelo Diretor Regional de Educação, Marco Gomes, e pelo Presidente da Direção da Associação Abraço, Gonçalo Lobo.