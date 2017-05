“PEACE RUN” comemora 30 anos

O Governo da Região Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Educação organiza de 23 a 26 de maio, o evento de cariz humanitário denominado “PEACE RUN”, que em 2017 comemora 30 anos e pretende celebrar a data, percorrendo todo o território nacional, levando a mensagem de Paz às crianças de Portugal, sendo a primeira vez que a Região Autónoma da Madeira (RAM) faz parte deste roteiro.

Trata-se de uma iniciativa constituída por uma série de corridas, onde será transportada a Tocha da Paz, por uma comitiva composta por elementos oriundos de vários pontos do Mundo, nomeadamente da Austrália, Alemanha, Áustria, Croácia, Estados Unidos da América, França, Japão, Itália, Suíça, Portugal e República Checa, que irão percorrer diferentes estabelecimentos de ensino de alguns concelhos da RAM, designadamente de Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Santa Cruz, com o propósito de organizar com os alunos atividades alusivas à Paz.

O “PEACE RUN” está associado à Festa do Desporto Escolar, fazendo parte, inclusive, da cerimónia de abertura com o acender simbólico da Tocha.

Várias personalidades do movimento associativo desportivo regional e de outras entidades estão convidadas a fazer parte deste evento humanitário que finalizará no dia 26 de maio às 21h30, com um concerto, na Igreja do Colégio dos Jesuítas, protagonizado pelo grupo musical Mountain Silence, destinado a todos os interessados.

Para além do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Educação, esta iniciativa conta com a colaboração da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, das autarquias de Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Santa Cruz, da Polícia de Segurança Pública, da Diocese do Funchal e com os apoios da Coca-Cola European Partners Portugal, WinBrokers Seguros e da Cruz Vermelha Portuguesa- Delegação da Madeira.