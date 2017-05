No dia 29 de Maio, pelas 18h, decorrerá, na Escola da APEL, no Auditório Comendador Padre Mário Casagrande, o lançamento do livro de poesia ‘Não Saberás Nada de Mim?’, da autoria de Cláudia Faria. A iniciativa está integrada na Segunda Fase da APELarte, uma organização da Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL (AAAEA).

Cláudia Faria é licenciada em Línguas e Literatura Moderna, pela Universidade da Madeira, e também possui um Mestrado em Línguas e Culturas Anglo-Germânicas, pela mesma universidade. Atualmente, é Investigadora memorialista no Centro de Estudos da História do Atlântico (CEHA), que é tutelado pela Direção Regional de Cultura.

‘Não Saberás Nada de Mim?’ é editado pela Editora Madeirense. Trata-se da segunda obra com a chancela desta editora regional, que no ano passado publicou a ‘Dramaturgia de João França’.

Segundo Rogério Miguel Puga, que assina o Prefácio da obra, os poemas de Cláudia Faria são um processo agradável e enriquecedor por várias razões, mas “sobretudo pela forma como a autora lida com as palavras e nos revela neologismos e trocadilhos que enriquecem a sua descrição da eterna e apurada busca que caracteriza a (universalidade da) natureza humana.” É, pois, uma proposta nova no panorama literário da Madeira.