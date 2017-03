Antologia de poesia apresentada hoje no Museu Henrique e Francisco Franco

O Museu Henrique e Francisco Franco acolhe hoje, dia 30 de março, pelas 19h, a apresentação da antologia “Bem, a Poesia…”, que terá como oradores Jorge Ribeiro de Castro (poeta, escritor e dramaturgo) e Miguel Santos (poeta e ensaísta).

Esta iniciativa surgiu em dezembro de 2013 no “Espaço 116”, através de Jorge Ribeiro de Castro, com o intuito de fomentar a produção de poesia madeirense. Desde então, têm sido organizados eventos regulares, também com o objetivo de aproximar a Poesia do público em geral. Assumindo-se como plataformas de aprendizagem, a ideia destes encontros é que todos os convidados possam declamar poemas à sua escolha. No entanto, quem não deseja declamar, é convidado apenas a ouvir e a desfrutar da sessão.

Estes encontros levaram à escrita de vários livros de poesia originais e o passo a seguir foi a antologia agora apresentada, que reúne trabalhos de onze poetas madeirenses contemporâneos: Jorge Ribeiro de Castro, Sandra Faria, Teresa Faria, Luís J. G Gonçalves, Ana Zara Lages, Dores Moreno, Gilberta Rodrigues, Miguel Santos, Paulo Sousa, Sancho Spínola e Nuno Viana. A apresentação do livro inclui a declamação de alguns poemas por parte dos autores presentes.