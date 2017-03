Detido por furtos em interior de residência

O Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viana do Castelo, deteve no dia 28 de março, em Afife, um homem de 37 anos por furtos em interior de residência.

A detenção foi efectuada no âmbito de uma investigação de diversos crimes de furto em interior de residência, ocorridos desde o início do ano naquela localidade, tendo sido efetuadas duas buscas domiciliárias e apreendido: Seis televisões; Duas máquinas fotográficas; Dois equipamentos de som; Um leitor DVD; Um telemóvel; Uma máquina de café; Um router; Uma munição 6,35mm; Várias ferramentas utilizadas na prática dos furtos.

O suspeito, que se encontrava em liberdade condicional pelo mesmo tipo de crime, foi, ontem de manhã, presente ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, que decretou a prisão preventiva como medida de coação.