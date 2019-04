‘Machetes de Machim’ atuam no Museu Henrique e Francisco Franco

Prossegue, nesta sexta-feira, dia 26, a segunda temporada artística do projeto “Música dos Museus” – iniciativa promovida pela CMF – que tem vindo a registar casas cheias desde o ano passado. O calendário irá esta semana até ao Museu Henrique e Francisco Franco, pelas 19 horas, com a atuação do grupo ‘Machetes de Machim’.

O grupo foi criado no ano de 2013 e tem como objetivo, através do seu repertório variado, motivar os jovens para a prática de cordofones madeirenses e contribuir para a formação de públicos nesta área. No primeiro semestre deste ano, o Museu A Cidade do Açúcar recebe, ainda, no dia 24 de maio, o Quarteto Moritz, ao passo que o guitarrista Pedro Marques encerra o primeiro semestre no Museu Henrique e Francisco Franco, no dia 29 de junho.