Nas bancas a edição 1012 do Tribuna da Madeira

Apoio contínuo previne o trauma

Nivalda Fernandes, Psicóloga Clínica, especialista em trauma, em entrevista ao «Tribuna», falou sobre intervenção em situações de crise, idênticas às do acidente no Caniço, que envolve várias mortes e feridos. Realça a importância do acompanhamento das vítimas com trauma, e defende a união de esforços entre os profissionais em prol de quem sofre.

“A minha missão não é fazer show off”

Em véspera de assinalar uma semana do acidente no Caniço Miguel Albuquerque explicou que tentou regressar mais cedo à Madeira quando soube da tragédia, mas não foi possível. Garantiu que acompanhou todo o processo estando sempre em contacto com o Vice-Presidente e com o presidente da Proteção Civil, e rematou: “Por isso é que tenho um Vice-Presidente no Governo”.

Preço das casas na Madeira sobe 3,7%

Os registos apontam para o primeiro trimestre de 2019. Com esta subida, o preço da habitação situa-se nos 1.493 euros/m2. Os preços no Funchal sobem 2,1% custando 1.747€/m2.

Associação das Farmácias corta com o SAD/PSP

O Sindicato de polícia na Madeira denunciou, através de comunicado, o fim do acordo entre o subsistema de Saúde e Assistência na Doença (SAD) da Polícia de Segurança Pública.

“O mais importante é realçar a redução do endividamento”

Miguel Silva Gouveia destacou que o Funchal apresenta a dívida mais baixa desde o ano 2000.

O Vice-Presidente da Autarquia destacou, em reunião camarária, estes “números históricos”, sublinhando, o que deixa bastante patente o “rigor da gestão do atual Executivo”. Gouveia referiu que o Funchal bate, este ano, um recorde de autonomia financeira, apontando “mesmo sendo o 5º ano consecutivo em que não recebemos qualquer tipo de verbas provenientes de contratos-programa com o Governo Regional”.

Lobo-Marinho continua no areal com avisos à população

O Lobo-Marinho que apareceu na Praia do Porto Santo é o centro das atenções e tem sido modelo fotográfico para muitas objetivas.

No entanto, foram deixados apelos tanto pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza assim como pela Clínica Veterinária do Porto Santo: respeitar o perímetro de segurança delimitado.

Crédito Agrícola apoia crescimento das PME

O Grupo Crédito Agrícola está a promover uma nova campanha de apoio ao negócio das empresas. Sob o mote “A identidade da minha Empresa conta com o Banco certo”, o CA posiciona-se junto das empresas para dar suporte financeiro às dinâmicas empresariais de competitividade, inovação, negócio internacional e investimento.

Professores celebram os ‘Cravos’ com uma manifestação

Os 45 anos da Revolução dos Cravos foram ativamente assinalados, pela classe docente, nesta quinta-feira, dia 25 de abril, na parte da manhã, com uma manifestação junto à Assembleia Legislativa Regional.

Sarna nos Marmeleiros

Utentes e profissionais foram afetados.

Nova política para o sector das Pescas

A Candidatura da CDU ao Parlamento Europeu, esteve no concelho de Câmara da Lobos e contactos com os pescadores, com o intuito de abordar a necessidade de revitalizar o sector das pescas na Região. No final da acção política, Ricardo Lume, candidato nas listas da CDU ao Parlamento Europeu, sublinhou que “o sector das pescas precisa ser valorizado como importante componente da economia produtiva da Região Autónoma da Madeira”. Disse ainda: “Portugal é o País da União Europeia com maior Zona Económica Exclusiva (ZEE), mas apesar deste facto, 70% do peixe que consumimos é importado, e muito desse peixe é pescado por frotas pesqueiras estrangeiras nos nossos mares. O processo de integração capitalista da União Europeia colocou os nossos recursos marinhos ao serviço de interesses alheios aos dos portugueses”.

Preços fixos e voos suficientes

O BE denunciou também o mau serviço dos CTT. Rui Ferrão, candidato madeirense nas listas do Bloco de Esquerda (BE) às Europeias, apontou que “a privatização dos CTT foi um ato criminoso”.

O partido defende também o serviço público nas ligações aéreas para o continente.

