Nas bancas a edição 940 do Tribuna da Madeira

Reestruturação dos Portos “arrastada” pelo Governo

O economista Carlos Pereira aponta que o Governo Regional é quem tem o poder de efetuar uma reestruturação dos Portos da Madeira, e com essa reestruturação garantir a queda dos preços dos transportes marítimos na Madeira.

O PS-M voltou a apresentar uma proposta, na ALM, sobre esta matéria.

Maroços entre duas freguesias

População poderá confrontar-se com dificuldades no dia-a-dia.

Há moradores no sítio dos Maroços, em Machico, que podem ser obrigados a mudar-se para a freguesia de Santo António da Serra, alterando rotinas a que estão habituados há décadas. Tudo porque a pequena aglomeração de habitações pertence a freguesias distintas, separadas geograficamente apenas por uma ribeira. Os autarcas estão contra quaisquer alterações que prejudiquem a população.

Madeira acolhe a Convenção Anual das Agências de Viagens francesas

O evento irá decorrer nos últimos meses de 2018.

Estudantes madeirenses passam o Natal com a família através do ‘Skype’

Os preços exorbitantes das viagens entre a Madeira e o Continente continuam a prejudicar os estudantes e familiares.

Caniço Shopping aposta na decoração de Natal com materiais reciclados

A exposição foi inaugurada por Susana Prada que deixou o apelo às instituições para “seguir o exemplo”.

Subsídio de mobilidade revisto dentro de dois meses

Madeira e República procuram “plataforma de entendimento”.

O vice-presidente do Governo Regional esteve em Lisboa para discutir, entre outros assuntos, questões relacionadas com o modelo de subsídio de mobilidade aérea. Após um encontro com o ministro do Planeamento e Infraestruturas, o governante explicou que o subsídio de mobilidade deverá ser revisto dentro de dois meses.

Vacinação é a principal medida de prevenção contra a gripe

O Estado adquiriu 1,4 milhões de vacinas que este ano passaram também a ser administradas a título gratuito às pessoas com Diabetes e aos bombeiros com contacto direto com doentes. Desde o início de outubro, já foram administradas mais de 1 milhão de vacinas contra a gripe, ou seja, mais 19% face à avaliação efetuada no período homólogo do ano passado.

ENCLUDANÇA promove partilha nas áreas da Inclusão e das Artes

O ENCLUDANÇA – Encontro Internacional de Arte e Acessibilidade nasceu para promover o debate e a partilha de experiências nas áreas da Inclusão e das Artes. Até 7 de dezembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o público pode assistir ao “melhor das práticas nacionais e internacionais no que se refere à Arte Inclusiva”.

Concurso de Vitrinismo dinamiza comércio

As candidaturas deverão ser efetuadas até às 17 horas do dia 7 de dezembro, em formulário próprio, disponível nos sites da CMF e da ACIF.

São Vicente recebe galardão ‘Município Mais Azul de 2016’

O município de São Vicente recebeu o galardão de ‘Município Mais Azul de 2016’. As ações desenvolvidas no campo da sensibilização ambiental, a participação ativa do público e o efeito multiplicador das medidas adotadas são os critérios que estiveram na base da escolha da Associação Bandeira Azul da Europa.

