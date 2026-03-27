Nas bancas a edição 1370 do Tribuna da Madeira

“O Governo descobriu subitamente uma paixão pelo golfe”

O Partido Trabalhista Português denuncia que a expropriação dos terrenos para o golfe no Faial supera a do Hospital Central da Madeira. Raquel Coelho afirma que esta atuação representa “uma cedência do poder público a interesses privados” e critica os estudos do Governo. O JPP também manifestou-se sobre a matéria em tom crítico e ameaçou pedir os dados “por via legal”.

“Alterações históricas” ao modelo de mobilidade aérea

O CHEGA avança com propostas de alteração que serão votadas a 30 de março.

“Equilíbrio entre oportunidades e ameaças”

O «Estudo de Caraterização do Alojamento Local no Funchal – Bases para a Sustentabilidade do Sector», elaborado pelo Departamento de Fiscalização da Câmara Municipal do Funchal, serviu de orientação ao Regulamento Municipal que ficou ontem disponível para consulta pública.

LIFE reforça conservação na Madeira

O Programa LIFE tem sido um dos principais motores da conservação da natureza na Região Autónoma da Madeira ao longo das últimas três décadas, com impactos visíveis na proteção de espécies, recuperação de habitats e desenvolvimento sustentável da região. Desde 1994, o arquipélago beneficiou de mais de 14 milhões de euros em financiamento europeu, distribuídos por cerca de 21 projetos, consolidando o papel deste instrumento na valorização do património natural madeirense.

PS acusa secretário da Agricultura de estar “alheado da realidade”

O PS-Madeira critica o Governo Regional por obstaculizar a criação de uma reserva agrícola que proteja os solos mais férteis da especulação imobiliária e acusa o secretário regional da Agricultura e Pescas de estar alheado da realidade ao propor um plano para o setor que em nada se coaduna com as especificidades da agricultura regional e com os efeitos das alterações climáticas.

Vinho Madeira promove-se em Londres

O Vinho Madeira esteve representado na Feira Big Fortified Tasting (BFT), em Londres, evento que reuniu vinhos fortificados de diversas regiões do mundo e que, ao longo dos anos, se tem afirmado como uma referência internacional nesse setor, exclusivamente direcionado a profissionais, nomeadamente operadores do canal Horeca, importadores, jornalistas, sommeliers e especialistas do comércio de vinhos.

Madeira como um ativo estratégico nacional

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira recebeu os auditores do Curso de Defesa Nacional 2025/2026, numa sessão que evidenciou a crescente importância do Atlântico no contexto internacional.

Falta de apoios específicos para a transição energética nas RUP

A Comissão Europeia respondeu à pergunta escrita apresentada pelos eurodeputados Sérgio Gonçalves e André Franqueira Rodrigues, sobre os desafios da transição para combustíveis sustentáveis nas regiões ultraperiféricas, reconhecendo as limitações específicas destes territórios.

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