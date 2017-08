Nas bancas a edição 925 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 925 – 18/08/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

Tragédia no monte com responsabilidades por apurar

Era para ser uma festa de fé mas acabou em tragédia com 13 mortos e 51 feridos, entre os quais sete ainda se encontram internados (5 adultos e duas crianças). As famílias choram os mortos e esperam por respostas.

Promessa por cumprir da Capela das Babosas tem “castigado” o Monte

É a convicção de algumas pessoas para justificar a desgraça que tem se abatido nesta freguesia nos últimos anos.

“Há momentos em que é tão impressionante a dor que esmaga todo o resto”

Marcelo Rebelo de Sousa interrompeu as férias e deslocou-se à Madeira em solidariedade

com os madeirenses.

Homicídios ganham destaque na região

Crime já atingiu meia dúzia de pessoas desde o início de 2017.

Seis pessoas já perderam a vida na Madeira, este ano, vítimas de homicídio. A esmagadora maioria das vítimas são mulheres que morrem às mãos de familiares ou pessoas com quem mantinham relações de proximidade. O último caso aconteceu em Santana, no passado domingo. Duas pessoas morreram baleadas e uma terceira encontra-se em estado crítico.

Verão não deve ser sinónimo de abandono dos animais domésticos

A Veterinária Andreia Araújo afirmou ao «Tribuna» que as pessoas estão a ficar “mais sensibilizadas para a esterilização”, e apontou ser importante a iniciativa da autarquia do Funchal na campanha de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica para cães com mais de três meses de idade.

CMF investe mais de 30 mil euros no Teatro

O investimento será feito na aquisição de novos equipamentos, dotando a sala de espetáculos de novos meios técnicos para a realização de eventos. O novo material deverá ser estreado no início da próxima temporada artística do Baltazar Dias, que começará a 8 de setembro.

Pobreza extrema “escondida” em Câmara de Lobos

O candidato à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Quintino Costa, apontou que “o slogan da candidatura do PSD ao concelho de Câmara de Lobos, ‘o melhor para todos’, é um grande embuste e a prova disso é as condições desumanas em que vivem muitas famílias, em casas degradadas, insalubres e em risco de ruir nas zonas altas de Câmara de Câmara de Lobos”.

Apoio às artes “está longe do ideal”

Os programadores e o público nacional são exigentes e procuram, cada vez mais, a qualidade e a ousadia artística típica das artes contemporâneas.

A 24 de agosto assinala-se em Portugal o Dia do Artista. A data tem como objetivo agradecer a todos aqueles que com a sua arte fazem o homem fugir à sua realidade e sonhar. “Sem os artistas o mundo não seria tão colorido e valioso”.

Mochila adequada pode evitar dores nas costas

A campanha Olhe pelas Suas Costas “visa sensibilizar a população em geral para as dores nas costas, alertar para as suas consequências na vida pessoal e profissional dos portugueses, e educar sobre as formas de prevenção e tratamento existentes”. Com a aproximação do regresso às aulas, fica o alerta para a importância de escolher a mochila escolar adequada.

Marinha apoia investigação no Mar da Madeira

O objetivo principal da missão é a recolha de dados oceanográficos junto à ilha da Madeira, com recurso às tecnologias mais recentes.