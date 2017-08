Militares da Marinha estão a apoiar bombeiros no combate a fogo que lavra em Vila Real

Durante as patrulhas desenvolvidas no teatro de operações em Vila Real, as equipas de Fuzileiros detetaram hoje, dia 20 de agosto, um foco de incêndio em Justes, Vila real.

Ao detetarem este foco os militares da Marinha alertaram o Centro de Operações distritais de Vila Real, para que de imediato fosse deslocada uma equipa de bombeiros.

Os militares estão neste momento junto dos bombeiros a apoiar o combate ao incêndio, de proporções assinaláveis.

Recorde-se que no seguimento da declaração de calamidade pública com efeitos preventivos emitida pelo governo, a Marinha tem no terreno 51 equipas e 14 viaturas, num total de 250 militares, em apoio às populações fustigadas pelos incêndios. Estes meios encontram-se dispersos geograficamente por Vila Real, Bragança, Vila de Rei e Boticas, bem como militares envolvidos em patrulhas na Serra da Arrábida, Mata dos Medos e Costa de Caparica.