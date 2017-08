MiratecArts inaugura Foto_Galeria na Madalena

Marcando o Dia Mundial da Fotografia, no passado dia 19 de agosto, a MiratecArts lançou novos desafios nas artes fotográficas com a inauguração da Foto_Galeria no edifício dos Bombeiros Voluntários da Madalena, Pico.

Um protocolo foi assinado entre a MiratecArts e os Bombeiros da Madalena onde a associação cultural ganha um novo espaço para desenvolvimento da arte. “Um quarto de acolhimento e as paredes do quartel vão, assim, ser a casa para projetos de fotografia” diz Terry Costa, o diretor artístico da MiratecArts. “Vamos dedicar este espaço para desenvolver o trabalho de fotógrafos locais e dos que nos visitam, apresentando, assim, os seus trabalhos em exposições. Aqui, teremos encontros de fotógrafos, espaço para reuniões e, ainda, salvaguardar o espólio de fotografia da associação, que já é extenso.”

A primeira exposição apresenta os trabalhos de cinco fotógrafos do Pico, alguns que já participam com a MiratecArts desde o seu início há 5 anos atrás: Davide Sousa, Jaime deBrum, José Feliciano, Nuno Gonçalves e Pedro Silva.

“A direção dos Bombeiros da Madalena decidiu abrir o quartel para a comunidade e esta parceria faz sentido para chamar mais atenção ao trabalho que fazemos aqui e também para ocupar espaço livre nas nossas instalações” afirmou o presidente dos Bombeiros Voluntários da Madalena, Eduardo Bettencourt.

Planos para futuras exposições incluiem novos trabalhos no Montanha Pico Festival, que acontece em janeiro; exposição da viagem que leva ao Canadá três fotógrafos da ilha; e, ainda, um trabalho único a ser produzido nos próximos meses para apresentar nas celebrações de 40 anos dos Bombeiros da Madalena.

A vila da Madalena, a mais jovem da ilha do Pico, tem tido um verão rico em arte. A abertura da Galeria A Brasa, que inclui os trabalhos de vários artistas; a exposição Saudade de Martim Cymbron, no Ancoradouro; Pico em Aguarelas de Pieter Adriaans, na Atlântico Teahouse; Bestas, por Rocio Matosas; esculturas na montra da loja Rosa & Matos; e, ainda, instalações na Biblioteca Auditório da Madalena. “É importante desenvolver estes espaços e acolher ainda mais para o futuro” expressa Terry Costa. “A arte vale a pena e este verão temos tido muitos mais comentários não só de visitantes, mas como também de residentes que estão a ver uma vila muito mais direcionada para as artes. Para alguns é uma forma de entretenimento, enquanto para outros apoia diretamente a sua vivência. A economia cresce quando temos mais arte.”