Cézanne e Eu estreia nos Açores

A associação MiratecArts está a celebrar o seu quinto ano de atividade nos Açores. Em 2017, uma série de filmes fazem parte da programação. A próxima apresentação acontecerá no dia 14 de fevereiro com a visualização de “Cézanne e Eu”, um filme francês sobre os artistas Paul Cézanne e Émile Zola.

“Neste momento, o Auditório do Museu dos Baleeiros nas Lajes do Pico é a única sala na ilha do Pico que apresenta as condições necessárias para apresentar filmes desta envergadura” diz Terry Costa, o diretor artístico da MiratecArts. “Esperamos que outras salas, como o prestes a abrir Auditório da Madalena, consigam abraça este tipo de programação no futuro.”

As Noites de Cinema da MiratecArts incluem filmes sobre arte e artistas, por todo o mundo, assim como obras de cinematografia e contos espectaculares; filmes clássicos e semanas dedicadas a filme-de-autor são outros temas que fazem parte dos planos destes eventos.

“Cézanne e Eu”, um filme que revela a história de amizade entre o pintor Paul Cézanne e o escritor Émile Zola é um drama biográfico com a realização e o argumento de Danièle Thompson, nomeada ao Óscar de Melhor Argumento com “Cousin Cousine” e co-argumentista de “A Rainha Margot”. O filme com os atores Guillaume Canet (ator em filmes como “A Praia”; “Amor ou Consequência”) e com Guillaume Gallienne (presente em “Marie Antoinette”; “A Mamã, os Rapazes e Eu!”) nos principais papéis, foi alvo da crítica do jornal Público, ao comentar que a “chave” do filme são as “cenas extraordinariamente escritas e interpretadas.”

Com uma produção surpreendente e uma atenção extraordinária ao detalhe, este filme acompanha a relação entre Paul Cézanne e Emile Zola. Eles amaram-se com o ardor dos jovens de treze anos: rebeldia, curiosidade, esperanças, dúvidas, raparigas e sonhos de glória. Eles partilharam tudo. Paul é rico. Emile é pobre. Deixam Aix-en-Provence rumando a Paris, onde entram na intimidade artística de Montmartre e Batignolles. Frequentam os mesmos locais, dormem com as mesmas mulheres, abominam a burguesia que os rejeita, banham-se nus, passam fome e logo comem demasiado, bebem absinto, desenham belas modelos durante o dia, que acariciam pela noite dentro, viajam trinta horas de comboio para ver um pôr-do-sol…”perfeito para a noite de São Valentim”, diz Terry Costa.

A entrada é gratuita e a sessão começa pelas 21h n Auditório do Museu dos Baleeiros nas Lajes do Pico, em parceria com o Museu do Pico. O filme é em francês com legendas em português e é recomendado para maiores de 12 anos.