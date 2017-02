Apreensão de 450 doses de cocaína

Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viana do Castelo deteve ontem, dia 4 de fevereiro, em S. Romão do Neiva – Viana do Castelo, dois indivíduos maiores, por tráfico de droga.

Efetuada uma busca a viatura ondes os suspeitos se encontravam, foram apreendidas 450 doses de cocaína e 3 doses de heroína.

Os dois homens foram sujeitos a termo de identidade e residência e serão presentes a tribunal amanhã, dia 6 de fevereiro.