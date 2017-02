Diogo Lima discute Bronze no European Judo Open Men 2017

Começou o último dia do European Judo Open Men 2017 que se cumpre no Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Odivelas. No total, passaram pelos tatamis 220 Atletas em representação de 29 países.

Depois de um primeiro dia recheado de grandes combates, com destaque para Luís Carmo que se classificou entre os finalistas, terminando num honroso 7º lugar, esta manhã competiram 13 Judocas Lusos das categorias -81 kg, -90 kg, -100 kg e +100 kg.

Diogo Lima (-81 kg) destacou-se ao somar três vitórias nos seus três primeiros combates. Na semifinal não conseguiu ultrapassar o brasileiro Victor Penalber. O Atleta Luso vai discutir a medalha de Bronze no Bloco de Finais desta tarde contra o alemão Benjamin Muennich.

Guilherme Salvador (-90 kg) e Carlos Luz (-81 kg) conseguiram ultrapassar os dois primeiros adversários, mas cederam nos quartos-de-final e na repescagem, acabando por figurar entre os finalistas, na 7ª posição.

Os restantes Atletas portugueses enfrentaram vários Judocas de topo mundial e procuraram discutir os combates, tendo alguns chegado a “ponto de ouro”, demonstrando o equilíbrio existente.

Os últimos combates do European Judo Open Men 2017 discutem-se esta tarde.