Apreensão de 45 quilos de meixão no valor superior a 18 mil euros

A Unidade de Controlo Costeiro, através do Destacamento de Controlo Costeiro da Figueira da Foz, apreendeu ontem, dia 4 de fevereiro, 45 quilos de meixão, na Figueira da Foz, com o valor presumível de 18 650 euros.

No âmbito de uma ação de fiscalização, foi abordada uma viatura que continha no seu interior um tanque em inox, com ligação a uma garrafa de oxigénio, no qual era transportado o meixão, e que tinha como destino o norte de Espanha.

Sendo o meixão uma espécie protegida que carece de um certificado de acompanhamento CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção), cuja exportação é proibida para fora do espaço comunitário, este foi apreendido e o seus proprietários detidos.

O pescado, por se encontrar vivo, foi devolvido ao habitat natural.