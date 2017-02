Freguesia da Camacha “está completamente ao abandono”

O Partido Comunista Português (PCP) realizou uma iniciativa no Concelho de Santa Cruz, freguesia da Camacha, no Caminho do Ribeiro Serrão, onde foram apresentadas as seguintes declarações políticas pelo dirigente do PCP, Indalécio Santos: “O PCP veio hoje à freguesia da Camacha, para constatar aquilo que há muito já se sabia. Esta freguesia está completamente ao abandono. Estivemos mais precisamente no Caminho do Ribeiro Serrão, e escolhemos vir cá, pois este é um excelente exemplo do abandono da Camacha, embora não seja único.

Aquele caminho foi destruído no “20 de Fevereiro de 2010”, e até agora só teve direito a remendos. São constantes a queda de pedras e derrocadas quando as condições climatéricas se alteram. Até parece mentira!

Mas este é só um exemplo, ainda hoje em contacto com munícipes, muitos diziam-nos: “a Camacha parou no tempo, a Câmara e o Governo, só se lembram de nós, quando há eleições.”

Não tem havido investimento naquela freguesia, apesar de ser urgente o melhoramento dos acessos locais.

Para alguns a Camacha só necessita de um palco no centro da Vila, com música e comes e bebes de vez enquanto, e pronto está feito!

Mas não é bem assim, a Camacha necessita de muito mais. Mais respeito por parte da Câmara Municipal e do Governo Regional. Mais investimento, quer nas áreas sociais, quer em infra-estruturas, a Camacha merece evoluir.

Da nossa parte continuaremos a lutar e a exigir mais e melhores condições para esta freguesia, é este o nosso compromisso. A Camacha Merece Mais e Melhor!”