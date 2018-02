CDU em iniciativa sobre os impactos ambientais da falta de saneamento básico

Shares

A CDU/ Madeira desenvolveu uma iniciativa política na freguesia da Camacha, relacionada com a falta de rede de saneamento básico e os impactos negativos para o ambiente e saúde pública, iniciativa esta que se realizou no Caminho da Lombo Centeio (junto à antiga escola primária), abaixo do largo da Achada, na Camacha.

Nas declarações à Comunicação Social, Edgar Silva, o porta-voz desta iniciativa, apresentou as seguintes conclusões: “A descarga de esgotos para as levadas e outras linhas de água está a provocar graves prejuízos para o meio ambiente e danos para a saúde pública. Este problema na Camacha, como noutros lugares da Região, expõe injustas condições de vida e de viver. Estas situações revelam desigualdades profundas entre pessoas e territórios. E, sobretudo, demonstram como os governantes tratam de forma injusta as populações, através das suas políticas de injustiça social.

A uns tratam como se fossem de 1ª categoria, e a outros, em tantos lugares, abandona-os como se não fossem gente”.