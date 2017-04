PCP abordou a mobilidade sustentável no Concelho de Câmara de Lobos

O PCP promoveu, hoje em Câmara de Lobos, uma iniciativa política. As declarações políticas foram feitas pelo dirigente do PCP, Alexandre Fernandes. “Esta iniciativa tem como objectivo abordar a mobilidade sustentável no Concelho de Câmara de Lobos. O paradigma social em Câmara de Lobos mudou muito nos últimos anos. De um Concelho profundamente estigmatizado por todas as razões sobejamente conhecidas, registamos hoje diversas melhorias pelas quais o PCP junto das populações e dos órgãos de Poder Local muito lutou. Há alguma iniciativa privada, e são já conhecidos alguns projectos na área do turismo que ajudarão no desenvolvimento de Câmara de Lobos.

Por este motivo é necessário preparar o futuro, e esse futuro é hoje! Temos que caminhar para reduzir a nossa pegada ecológica, e no imediato, temos ao nosso dispor os veículos híbridos e eléctricos, que a par da sua utilização por parte de uma faixa ainda diminuta da população, são utilizados por empresas na área das rent-a-car e das actividades turísticas. O futuro para uma mobilidade sustentável passa pela mobilidade eléctrica. Consideramos que este é um pilar fundamental no desenvolvimento estratégico de uma localidade como a de Câmara de Lobos. Contudo, há uma grande lacuna ao nível de postos de carregamento públicos para este tipo de veículos. Pura e simplesmente não existem em Câmara de Lobos. E este é um contratempo que tem condicionado uma maior actividade a este nível.

Defendemos por isso a criação de uma rede de abastecimento que passaria prioritariamente pela instalação de postos no centro da cidade, na área circundante ao miradouro do Cabo Girão, no centro da freguesia do Curral das Freiras, e depois que fosse alargada a todo o Concelho. Esta é uma proposta que iremos levar à próxima Assembleia Municipal de Câmara de Lobos.”

Classificar este artigo