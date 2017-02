Novo acesso viário na Quinta Grande vem beneficiar cerca de 10 famílias

O presidente da autarquia de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, inaugurou o novo troço rodoviário de ligação entre o Caminho Velho e a Vereda da Vera Cruz, na freguesia da Quinta Grande.

A empreitada resultou num novo arruamento rodoviário, dotado de redes de águas, esgotos e iluminação pública, e pavimentação, numa extensão total de cerca de 100 metros, representando um investimento público municipal no montante de 81.897,50 euros.

Este novo troço rodoviário vem corresponder a uma reivindicação antiga das pessoas residentes no local, sendo que beneficia mais de 10 famílias, em especial a família de uma adolescente com paralisia motora profunda que era transportada pelos pais ao colo, entre a residência e a rodovia mais próxima, através de uma vereda em escadaria com 200 degraus. Com as obras agora executadas aquela família e toda a vizinhança veem melhorada a sua qualidade de vida, pois antes tinham de percorrer diariamente uma vereda em escadaria muito exígua e acidentada, a qual dificulta a mobilidade de pessoas idosas ou portadoras de deficiência motora.

No ato inaugural o presidente da Câmara, as entidades locais e a população que marcou presença, percorreram a pé a antiga vereda, terminando o percurso no final do novo arruamento.

Em declarações à população, Pedro Coelho, frisou que esta obra, apesar de ser uma pequena obra do ponto de vista financeiro, tem um valor simbólico e uma importância muito grande para as pessoas que residem no local, pois a partir deste momento vêm a sua vida muito mais facilitada. O edil agradeceu, ainda, o ato benemérito de dois proprietários de prédios confinantes que cederam, graciosamente, os terrenos para a passagem do novo arruamento.

Pedro Coelho referiu que a autarquia tem procurado orientar a sua política governativa municipal tendo em vista a resolução dos problemas concretos dos munícipes, tendo confidenciado que a inauguração daquele novo acesso viário tem especial valor, pois vem garantir condições de acessibilidade condignas, em especial, a uma adolescente que até hoje tinha de ser levada ao colo pelos seus pais numa vereda íngreme.