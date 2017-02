Finanças emitem alerta sobre falsos e-mails

As Finanças emitiram um alerta público sobre falsos e-mails que estão a ser enviados em nome do Fisco, nos quais pedem aos contribuintes que regularizem supostas dívidas fiscais. Na mesma mensagem, é pedido que se descarregue um ficheiro com conteúdo malicioso.

Na nota publicada no Portal das Finanças, a Autoridade Tributária explica que o objetivo do mail é “convencer o destinatário a descarregar um ficheiro com conteúdo malicioso”, levando-o assim acreditar que, ao fazer o download desse mesmo ficheiro, pode regularizar a sua situação com as Finanças.

Esta técnica fraudulenta, conhecida como ‘phishing’, encaminha os utilizadores para uma página ou informação falsas que simula o grafismo e informações da página real. “Em caso algum deverá efectuar essa operação”, avisam as Finanças.