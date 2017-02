Portugal já pagou metade do empréstimo

O Ministério das Finanças confirmou hoje em comunicado que Portugal já pagou os 1700 milhões devidos ao Fundo Monetário Internacional e que tinham de ser pagos até 2019. Com este reembolso fica saldado metade do empréstimo concedido a Portugal no âmbito do pedido de assistência internacional efectuado em 2011.

Segundo o ministério liderado por Mário Centeno, este reembolso reflecte a “robustez das condições económicas e financeiras de Portugal”.

No sábado passado, António Costa tinha dito que o reembolso permitia reduzir a dívida em um ponto percentual do PIB.