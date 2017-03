Envelope armadilhado explode na sede do FMI

Um envelope armadilhado, enviado hoje para os escritórios do Fundo Monetário Internacional (FMI)) em Paris, feriu uma pessoa. De acordo com o Le Figaro, que cita fontes policiais, a vítima é uma assistente da direção, que ficou com ferimentos nas mãos e na face na sequência da explosão.

Os primeiros dados da investigação, que foi entregue à polícia judiciária de Paris, indicam que um petardo terá estado na origem da explosão, que não causou danos no edifício. Cerca de 150 trabalhadores foram retirados das instalações, como medida de precaução.

A directora-geral do FMI, Christine Lagarde, já condenou a explosão, que considerou um “ato de violência cobarde”. Em comunicado, Lagarde informou que o FMI está a trabalhar com as autoridades na investigação.