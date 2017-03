Embarcação de recreio suspeita de utilizar artes de pesca furtadas apreendida

O Comando-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim realizou uma operação de investigação, que culminou no dia 14 de março, com a interceção e apreensão de uma embarcação em flagrante delito, dentro do porto da Póvoa de Varzim.

Após várias ações de investigação, foi possível confirmar a utilização de uma embarcação de recreio para o exercício da pesca profissional, em local proibido, dentro da zona portuária da Póvoa de Varzim, em período noturno.

No dia 14 de março a Polícia Marítima intercetou a embarcação em flagrante delito e os tripulantes, apercebendo-se da presença policial, puseram-se em fuga, abandonando a embarcação numa zona rochosa e de difícil acesso, tendo sido possível apurar, posteriormente, através das diligências efetuadas, que o proprietário da referida embarcação se encontrava a bordo da mesma.

A embarcação, bem como todos os equipamentos e artes que se encontravam a bordo, foram apreendidos e transportados para as instalações do comando-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, onde irão permanecer até decisão judicial.

Esta operação surgiu após várias denúncias relativas ao furto de artes de pesca profissionais e equipamentos de bordo de uma embarcação de pesca no porto da Póvoa de Varzim.