China constrói supercomputador de última geração

A China está a construir um supercomputador de última geração, que será dez vezes mais rápido do que o atual mais veloz do mundo, também fabricado no país, informou o jornal oficial China Daily.

Trata-se do primeiro protótipo de um supercomputador capaz de realizar um trilião (1. 000.000.000.000.000.000) de cálculos por segundo, superando assim o Sunway TaihuLight, o atual mais rápido.

O Tianhe-3 vai ser integralmente construído na China e prevê-se que comece a funcionar em 2020, na cidade de Tianjin, noroeste do país.

A sua capacidade de computação está no próximo nível, cimentando a posição da China como líder global no ramo dos supercomputadores”, afirmou Meng Xianfei, diretor no Centro Nacional de Supercomputadores da China, citado pelo China Daily.