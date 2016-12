O Fisco notificou através de e-mail 7167 contribuintes que atingiram um rendimento superior a 10 mil euros e tinham a obrigação de fazer retenção na fonte e não o fizeram. O erro terá sido cometido do ano 2015 até Setembro de 2016. Apenas 30% já regularizou a situação do IRS, passando a emitir facturas ou facturas-recibo com retenção na fonte.

