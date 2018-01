Centeno tenciona continuar a deslocar-se ao Estádio da Luz

Shares

O ministro das Finanças, Mário Centeno, rejeitou hoje qualquer polémica em torno do pedido de bilhetes para assistir a um jogo do Benfica e assegurou que tenciona continuar a deslocar-se ao Estádio da Luz.

“Não há polémica rigorosamente nenhuma. Há um cumprimento escrupuloso do código de conduta a que todos os membros estão obrigados.Há as questões de segurança que são determinantes nas nossas tomadas de posições, mas também posso dizer que há 45 anos que vejo jogos do Benfica e não espero deixar de os ver nos próximos tempos “, disse Mário Centeno, em Bruxelas, sobre o pedido de bilhetes para assistir ao Benfica-FC Porto da época passada, juntamente com o filho, na bancada presidencial.

O Observador noticiou na passada sexta-feira que Mário Centeno “pediu lugares para si e para o filho para o Benfica-Porto da época passada”, disputado em 1 de Abril de 2017, tendo o gabinete do ministro das Finanças confirmado esse pedido de “dois lugares para a bancada presidencial”, que justificou com razões de segurança.