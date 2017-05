Com o objetivo de manter viva a tradição da construção e lançamento de joeiras, incentivar o gosto pelos jogos tradicionais, de estimular a criatividade e de promover o convívio intergeracional, a Coordenação dos curso EFA, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, em colaboração com a Casa do Povo de Câmara de Lobos promovem o ‘VII Concurso Joeiras no Ilhéu – 2017’ , no dia 26 de maio de 2017, pelas 10H00, no Jardim do Ilhéu – Câmara de Lobos.

Além do lançamento de Joeiras, está prevista uma exposição e uma Conferência, inserida nas Conferências AndarIlas (Aprender Madeira), no dia 22 de maio de 2017, pelas 19H20, no Auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos. De referir que estas atividades estão inseridas no Projeto Memórias d’Outrora, que além dos referido concurso, nos últimos anos tem promovido os jogos tradicionais e a construção e lançamento de balões de S. João.