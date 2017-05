São Vicente participa na Festa da Flor

O Município de São Vicente fará parte dos roteiros de jardins da Festa da Flor, a convite da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, colorindo o Centro Histórico da Vila de São Vicente, com a amostra de tapetes florais, exposição de esculturas florais, workshop de arranjos florais, organizado pela Autarquia com a colaboração das Casas do Povo, Associações, Centros de Dia e Escolas do Concelho, no próximo dia 5 de maio de 2017, a partir das 10 horas.

Ficou a promessa de que quem visitar São Vicente será recebido com muita magia e cor.