Mega Bolo-Rei em Câmara de Lobos

Pelo sexto ano consecutivo, a autarquia de Câmara de Lobos, em associação com a Pastelaria Rainha, irá promover no próximo domingo, dia 06 de janeiro, pelas 11:00, na Praça da Autonomia, a apresentação de um Mega Bolo-rei, com extensão superior a 130 metros e com 250 quilogramas.

A montagem do Mega Bolo-rei será iniciada pelas 10:00 da manhã, estando previsto a sua apresentação ao público a partir das 11:00, após o que proceder-se-á ao corte do mesmo e distribuição pelos visitantes que se desloquem ao local. A acompanhar o Bolo-rei será também oferecida a tradicional ginjinha.

O evento prolongar-se-á até cerca das 12:30 e contará com animação musical no coreto, onde serão interpretadas músicas tradicionais alusivas à época festiva.

Esta é mais uma iniciativa integrada no programa d’A Festa, que tem vindo a ser dinamizado no concelho de Câmara de Lobos. A ação, promovida pela autarquia em parceria com os comerciantes locais, tem como objetivo, não só assinalar a tradicional comemoração do Dia de Reis, mas ainda contribuir para a dinamização da atividade comercial da baixa da cidade.

Ao longo das edições antecedentes este evento tem atraído muitas pessoas à Praça da Autonomia com o objetivo de contemplar a magnitude do Bolo-rei e degustar o mesmo, sendo esta uma maneira de comemorar o Dia de Reis. A autarquia de Câmara de Lobos está empenhada em viver as tradições junto do povo, pois é o povo quem mantém vivas estas tradições, que fazem parte fulcral da identidade e da cultura madeirense.